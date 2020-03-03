"До особого распоряжения": в Москве ввели секретные ограничения из-за коронавируса

На фоне проникновения в Москву коронавируса столичные власти подготовили два плана. Первый уже начал работать и будет действовать вплоть до особого распоряжения.

План А, связанный с ограничениями против распространения коронавируса, предполагает отмену запланированных в Москве международных спортивных соревнований. Сообщается, что соответствующий приказ выпущен под грифом "только для служебного пользования".

Мера, которую власти Москвы стараются не афишировать, будет действовать до особого распоряжения, передает телеграм-канал Baza. Ранее стало известно, что похожие ограничения вводились в образовательных учреждениях города. Судя по всему, речь идет о комплексных мерах, направленных на снижение риска распространения коронавируса.

Журналисты отмечают, что существует также план Б. Согласно ему, запрет будет наложен на проведение не только спортивных, а любых массовых мероприятий в Москве. Фестивали меда и варенья, матчи и игры, народные гулянья и ярмарки – все это может быть отменено, если остановить распространение коронавируса COVID-19 не удастся.

Отметим, что власти выделили два корпуса новейшей клиники для пациентов с подозрением на коронавирус. Там установлен жесткий контроль: сотрудники работают в защитных костюмах, автомобили обрабатываются дезинфицирующим составом, а специалисты следят за тем, чтобы потенциальные больные не взаимодействовали со здоровыми людьми.