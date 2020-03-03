Уже распространился: страшное заявление о коронавирусе в России

Бушующая в Китае эпидемия коронавируса COVID-19 может распространиться на другие страны. В зоне риска находится и Россия. Известный врач сделал неутешительное заявление.



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Эпидемии коронавируса России избежать не удастся, считает известный врач-хирург, депутат Алексей Куринный. Пик подтвержденных случаев в нашей стране придется на конец апреля – начало мая текущего года, полагает он.



Питать иллюзии не стоит: "в какой-то степени" коронавирус в России уже распространился, считает врач. Все из-за свободного доступа жителей азиатских регионов к нашей стране, отметил Куринный. Но паниковать не нужно. Даже если человек подхватил коронавирус, он может не подозревать о заражении и перенести заболевание как обычную простуду.

Опасение врача вызывает лишь материально-технические возможности российских поликлиник. Прежде всего это касается препаратов и современной аппаратуры. "Как вести тяжелую группу, хватит ли на это ресурсов – здесь у нас большие сомнения", – цитирует врача портал DEITA.RU.

Напомним, что на 3 марта в мире выявлено более 90 тысяч случаев заражения коронавирусом. Несмотря на отсутствие вакцины, заболевание успешно поддается лечению – выздоровели около 45 тысяч человек. Смертность от COVID-19 составляет порядка трех процентов.

Накануне коронавирус в России выявили у москвича, вернувшегося из Милана. Мужчину отправили на карантин. Под наблюдением медиков находятся те, кто в последние дни контактировал с заболевшим: родственники, друзья, знакомые, а также попутчики в самолете.