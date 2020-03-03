Больных коронавирусом в Москве взяли под жесткий контроль

В декабре 2019 года в Новой Москве было завершено строительство крупнейшей столичной клиники. Теперь два корпуса учреждения отданы для пациентов с подозрением на коронавирус.

Окрестности новейшей и крупнейшей клиники, построенной в Новой Москве, превратились в идеальное место для съемок фильма-катастрофы о смертельной эпидемии. Антураж создают въезжающие и выезжающие с территории больницы машины скорой помощи, люди в защитных костюмах, а также усиленные меры контроля, вплоть до дезинфекции автомобилей.

Два корпуса клиники выделены для пациентов с подозрением на коронавирус, передает телеграм-канал Mash. В один отвозят предположительно заболевших. Второй корпус предназначен для тех, кто контактировал с первой группой.

Сообщается о разработке специального алгоритма движения скорых и других мерах, направленных на то, чтобы здоровые люди не взаимодействовали с потенциально заразными. Все это должно предотвратить распространение эпидемии коронавируса в Москве.

Пациенты довольны условиями в новой больнице. Они отмечают как повышенный комфорт в палатах, так и медицинское обслуживание.

Напомним, что в Москве госпитализирован человек с подозрением на коронавирус. Результат теста еще не получен, но специалисты взяли ситуацию под жесткий контроль. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить эпидемии в столице и распространения болезни в России.