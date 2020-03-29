Собчак запустила себя во время карантина из-за коронавируса

Знаменитость рассказала поклонникам, что из-за карантина осталась без визажистов и стилистов. В личном микроблоге в "Инстаграме" Ксения Собчак опубликовала фотографию, где она запечатлена с растрепанными волосами. "Третий день без укладки", – пожаловалась телеведущая.
Однако, как оказалось, звезда все же выходит на улицу – для прогулки с сыном Платоном. Ксения Собчак разместила в соцсетях фотографию с малышом на фоне детской площадки. "Изолируюсь только с красивыми", – подписала кадр журналистка.
Ранее мать телеведущей Людмила Нарусова попала в больницу с подозрением на китайскую инфекцию. У сенатора начался сильный кашель и поднялась температура. В медицинском центре она сдала тест на коронавирус, результаты которого оказались отрицательными.
За прошедшие сутки число больных коронавирусом в России выросло до 1543, при этом 1014 случаев зафиксировали в Москве. Жертвами инфекции стали восемь пациентов. 64 человека выздоровели.
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