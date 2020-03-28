"Закрыть в сарае": Стас Пьеха пошел на крайние меры для защиты бабушки от коронавируса

Артист рассказал, что уже несколько дней находится в самоизоляции. Он много тренируется, занимается самоанализом, а также общается по телефону. Звезда рассказала, что друг семьи сейчас живет в Италии. Недавно этот человек связывался с Илоной Броневицкой, мамой Стаса Пьехи, и плакал в трубку. Как рассказал знакомый, ситуация в стране на грани катастрофы, и все последние дни он только молится от страха перед коронавирусом.
Певец призвал своих подписчиков внимательнее относиться к здоровью и проявлять сознательность. Мужчина, не стесняясь в выражениях, выругался на тех, кто продолжает выходить на улицу. Также артист переживает за здоровье звездной бабушки.
Как оказалось, домработница Эдиты Пьехи недавно ездила за пенсией. Женщина отправилась в город без средств защиты, отстояла очередь в банке и вернулась обратно к звезде советской эстрады. Стас Пьеха отметил, что был вне себя от ярости, когда узнал, что прислуга подвергла его родственницу опасности.
"Хотелось приехать и дать леща! Перхоть ей сбить и закрыть в сарае, чтобы не контактировала с бабушкой", – заявил мужчина.
Внук известной певицы пожелал здоровья всем артистам, которые сейчас борются с коронавирусом. Подписчикам Пьеха посоветовал перестать сопротивляться и придумывать отговорки. "Оставайтесь дома!" – подытожил певец.
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