"Мочалка может стрельнуть": находящийся в изоляции Стас Пьеха запустил себя

Карантин – прекрасная возможность отдохнуть, воплотить в жизнь задуманное и даже пойти на эксперименты. Стас Пьеха, например, решил немного изменить внешность.

Стас Пьеха, как и все артисты, отменил концерты и закрылся дома из-за пандемии коронавируса. Певец решил извлечь пользу из ситуации и решился на эксперименты, на которые было невозможно пойти раньше.

Пьеху никогда не видели с длинной бородой – растет она у певца неравномерно. Однако сейчас, вдохновившись примером Джима Керри, который решил не бриться на карантине, он также задумал отпустить растительность на лице. Чтобы борода росла хорошо, Стас создаст ей "тепличные условия" – не будет бриться семь дней.

"При такой мощной поддержке моя мочалка может еще и стрельнуть", – написал Пьеха в своем инстаграм-аккаунте.

В комментариях под публикацией отметилась Елена Ваенга: "Отпущу-ка и я…" Пользователи Сети посмеялись над шуткой певицы и высказались по поводу решения Пьехи. "Зачем Вам борода? Она старит", "Вполне себе хорошая борода!", "Ты прекрасен в любом обличии", "Перемен требуют наши сердца", – написали фолловеры.