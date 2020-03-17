"То, за что больно": Броневицкая обвинила семью в наркомании Пьехи

Илона Броневицкая в эфире шоу "Судьба человека" рассказала о трудном периоде в жизни. Она вспомнила время, когда Стас Пьеха принимал наркотики.

Артистка в интервью отметила, что в 90-е много работала, поэтому упустила момент, когда сын "подсел" на запрещенные вещества. Подросток был на попечении нянь в Петербурге, так как вся творческая семья в тот период занималась карьерой. "В итоге Стасик чувствовал себя недостойным. Да, это то, за что в общем больно. Но этого уже нет, и, я думаю, сейчас Стасик многое переосмысливает", – призналась Илона Броневицкая.

Певица рассказала, что с ее стороны было полное незнание – она не представляла, что от наркотиков может появиться зависимость. "Когда мне сказали, я ответила "Ну пускай, перестанет", – поделилась дочь Эдиты Пьехи. В трудный для сына момент семья смогла объединиться, и Стаса отправили на реабилитацию. Женщина уверена, что парню было страшно, несмотря на желание выкарабкаться из зависимости.

Илона Броневицкая призналась, что не уверена, удалось ли бы избежать беды, не забери она вовремя ребенка к себе в Москву. "Ну а что "если бы", нет уже никакого "если бы", есть то, что есть. Мы это не обсуждаем, потому что этого больше нет", – философски отметила артистка.

Также она предостерегла родителей от возможных последствий невнимания к ребенку. "Об этом надо знать, об этом надо говорить в школах, это зло универсальное. Мамы должны быть во всеоружии, и главное оружие мамы – это любовь", – заверила Броневицкая.