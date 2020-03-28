Объятия и поцелуи: Газманов с ужасом вспоминает вечеринку сестры Крутого после заражения Лещенко

Певец поздно осознал опасность заражения коронавирусом, которой подвергся на светском мероприятии. Ведь обычное рукопожатие могло спровоцировать массовое инфицирование звезд российской эстрады.

68-летний исполнитель с содроганием вспоминает день рождения родственницы композиторы Игоря Крутого Аллы. На торжество женщина пригласила многих знаменитостей. Среди них был Олег Газманов и Лев Лещенко, у которого позже подтвердился корнавирус.

В программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" певец высказался о злополучной вечеринке. На видео, показанном в эфире шоу, гости обнимаются и целуются. Олег Газманов признался, что смотрит на эти кадры с ужасом.

Артист отметил, что только сейчас понимает, что нельзя было так делать. При этом Олег Газманов подчеркнул, что чувствует себя отлично. Сразу после вечеринки он самоизолировался, и уже две недели находится дома. Вместе с певцом на карантине и его семья.

Напомним, ранее принял решение самоизолироваться из-за эпидемии коронавируса в России и певец Аркадий Укупник. После вечеринки у Аллы Крутой помимо Льва Лещенко с подозрением на коронавирус госпитализировали и Игоря Николаева. Также в группе Алсу, Ани Лорак, Татьяна Навка, Николай Басков, Александр Розенбаум и многие другие.

