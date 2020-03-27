Газманов заперся после общения с больным коронавирусом Лещенко

Артист рассказал, что вместе с супругой присутствовал на торжестве в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. На мероприятии был и Лев Лещенко.

По словам Олега Газманова, делать тест он не стал. Дома вместе с семьей музыкант находится уже около двух недель, передает РЕН ТВ. Он отметил, что за это время у него не возникло никакого недомогания.

Ранее главврач в Коммунарке подтвердил информацию о том, что Лев Лещенко заразился коронавирусом. Он был помещен в реанимационное отделение, но уже сейчас его состояние улучшилось.

К слову, болезнь народного артиста России повлияла на решение продюсера Андрея Разина, который ранее хотел с ним судиться. Он отозвал иск, посчитав, что не имеет права тревожить певца в такой ситуации.

Эпидемия коронавируса в России набирает обороты. Напомним, в настоящее время под наблюдением медиков в ожидании результатов анализа на COVID-19 находится Игорь Николаев и Марина Юдашкина. Пострадали от коварной инфекции и зарубежные звезды.