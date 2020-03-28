Винокур вышел из себя после новых данных о Лещенко

Владимир Винокур раскритиковал главврача больницы в Коммунарке Денис Проценко, где находится больной коронавирусом Лев Лещенко. Юморист обвинил медика в нарушении врачебной этики.

Врач подтвердил у народного артиста России COVID-19, отметив, что состояние Льва Лещенко уже не вызывает опасения у медиков. Словами главного врача клиники в Коммунарке возмутился близкий друг Льва Валерьяновича – юморист Владимир Винокур.

Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко, отметив, что состояние артиста уже не вызывает опасения. Владимир Винокур вышел из себя из-за слов Проценко.



Друг Льва Лещенко считает, что медик нарушил врачебную этику, обнародовав диагноз певца. Он отметил, что вряд ли исполнитель ему разрешал это делать, сообщает сайт "Комсомольская правда". Также он отметил ,что в последнее время не контактировал с товарищем.

В свою очередь Денис Проценко в свою очередь утверждает, что заявление о состоянии здоровья Льва Лещенко было согласовано. Медик рассказал, что в первые сутки после поступления состояние звездного пациента ухудшилось. В связи с этим они продолжили лечение знаменитости в реанимации.

По словам главврача, в настоящее время состояние Льва Лещенко стабильное. Напомним, с подозрением на коронавирус в Коммунарку попал и певец Игорь Николаев. По предварительным данным, у него очаговая пневмония.

Как писали "Дни.ру", из-за эпидемии коронавируса в России в стране принят ряд экстренных мер. Так, школьников досрочно отпустили на каникулы и сделали следующую неделю нерабочей во избежание распространения опасной инфекции.