Отпевать и венчать предложили онлайн: священники РПЦ из-за коронавируса исповедуют через интернет

Священники РПЦ будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети "Одноклассники". К духовному лицу можно будет обратиться, посоветоваться, исповедоваться, попросить благословения. Причем позвонить можно будет из любой страны или области.
Общаться с пользователями будут шесть священников из разных регионов России: иереи Святослав Шевченко (Благовещенск), Константин Мальцев (стан. Ленинградская, Краснодарский край), Владимир Панарин (Челябинск), Альвиан Тхелидзе (Знаменск), Вячеслав Нефедов (Ярославль) и протоиерей Сергей Воронкин (с. Усть-Тарка, Новосибирская область). Если один из священников занят разговором, звонок будет переведен на другого. В том случае, если оба священника заняты, откроется режим ожидания ответа. Все священники имеют опыт ведения видеоблогов и общения с пользователями онлайн.
Многие пользователи считают, что венчать и отпевать тоже можно посредством мобильных технологий. Для настоящего христианина все эти таинства очень важны. Но пока возможность их дистанционного предоставления только обсуждается.
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