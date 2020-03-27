Вдобавок к коронавирусу: россиянам угрожает новая напасть

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром
стратегических разработок. В исследовании приняли участие руководители 500
компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
Чтобы сводить концы с концами на фоне сложной экономической ситуации и пандемии коронавируса, почти треть компаний изменили кадровую политику. Сотрудники были переведены на удаленную работу, у некоторых сократились зарплаты, кое-где прошли увольнения.
На этом "оптимизация" штатов компаний не закончится. По данным исследования, результаты которого приводит РБК, 40% руководителей планируют изменить кадровую политику. Половина компаний собираются уменьшить количество сотрудников.
Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений бизнес испытывает сильное давление. У большинства компаний упала выручка, ситуацию осложняет падение курса рубля и цен на нефть, что приводит к росту импортных материалов и оборудования.
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Глава государства призвал граждан побыть дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.
В Москве и других городах страны с 28 марта временно прекращают работу заведения общепита, торговые центры и другие места массового скопления людей. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работать. До 12 июня прекращается прием граждан в санатории, закрываются курорты.
На 27 марта число заболевших коронавирусом достигло 531 тысячи. Скончались более 24 тысяч человек, 124 тысячи выздоровели. США обогнали Китай и вышли на первое место по числу инфицированных COVID-19: зафиксировано более 85 тысяч случаев, в Китае – 81 тысяча.
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