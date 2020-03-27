Врач назвал сроки наступления пика эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что пик эпидемии коронавируса в Москве придется на середину или конец следующей недели. Медик отметил, что число зараженных продолжает расти, сообщает Национальная служба новостей.
Проценко призвал к принятию дополнительных ограничительных мер по борьбе с инфекцией. По его словам, в больнице находятся 397 пациентов. У 121 из них подтвержден коронавирус, еще 156 проходят лечение от внебольничной пневмонии.
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