Названа неожиданная опасность фастфуда во время пандемии

В условиях распространения коронавируса крайне важно
правильно питаться, от этого зависит крепость иммунитета. Употребление фастфуда
может нарушить функции организма и сделать его хорошей мишенью для COVID-19,
заявила диетолог Елена Соломатина.
В пище должно содержаться много белка – это основа иммунной системы, отметила эксперт. Употребление вредной пищи может привести к проблемам со здоровьем и ослабить иммунитет, отметила Соломатина.
Больше всего вреден фастфуд. Те, кто неравнодушен к бургерам, наггетсам и подобной пище насыщают свой организм так называемыми трансжирами, которые вызывают осложнения вплоть до диабета, пояснила диетолог. А пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями больше подвержены заражению коронавирусом, приводит мнение эксперта "Царьград".
Кроме того, диетолог напомнила, что жертвами COVID-19 часто становятся пожилые люди. С возрастом организм воспринимает меньше питательных веществ и полезных белков – от этого страдает иммунная система, чем и пользуется коронавирус, пояснила диетолог. Соломатина рекомендовала питаться максимально правильно.
Ранее "Дни.ру" писали, что в СМИ появилась версия о российском происхождении COVID-19. Украинские журналисты предположили, что осенью прошлого года китайцы заразились коронавирусом во время посещения центра вирусологии и биотехнологии под Новосибирском.
Число заболевших COVID-19 по всему миру приближается к 500 тысячам человек. Умерли около 16 тысяч человек, около 100 тысяч вылечились. По темпам распространения коронавируса лидируют США, Испания и Италия.
В нашей стране на 25 марта подтверждено 658 случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявлено 163 новых больных, из них в Москве – 120. Россия ограничила авиасообщение с другими странами, самолеты совершают рейсы только между столицами.
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