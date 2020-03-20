Переносчики коронавируса? Ветеринар сделал сенсационное заявление о кошках

Многие животные могут быть носителями коронавируса, но при этом не болеть, отметил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, вирус может быть в организме до 80% кошек и многих собак.
Развитие болезни из-за коронавируса провоцирует сниженный иммунитет. У животного могут начаться осложнения – тогда не исключен летальный исход, сказал ветеринар в интервью порталу "Царьград".
Коронавирус животного для человека не опасен, заверил Шеляков. Человеческая инфекция COVID-19 не нанесет вреда животным, если у того не снижен иммунитет.
На 20 марта количество зараженных коронавирусом достигло 244 тысяч человек. Скончались более десяти тысяч. Эпицентром COVID-19 остается Европа: в одной только Италии за сутки выявлено более пяти тысяч случаев заражения.
В России 199 заболевших, 98 случаев заражения COVID-19 подтверждено в Москве. Коронавирус распространяется и в регионах: накануне инфекция была выявлена в Калининградской, Кемеровской. Оренбургской областях и других субъектах.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По оценкам экспертов, ситуация нормализуется ближе к лету. Ученые ведут разработку вакцины, самые оптимистичные сроки начала массового применения – конец 2020 года.
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