"Между жизнью и смертью": врач сделал жуткое признание об эпидемии коронавируса

В Италии число заразившихся опасной инфекцией COVID-19 превысило десять тысяч. Жертвами коронавируса стали более 800 человек. Местные медики на грани отчаяния. Одним из тех, кто решил высказаться, стал хирург больницы в Бергамо Даниэле Маккини.
По его словам, борьба с вирусом похожа на войну, передает "Царьград". Из-за непрекращающегося потока пациентов врачи измотаны, а медсестры испытывают такой стресс, что регулярно плачут.
По словам хирурга, несмотря на то, что у него и его коллег есть защитные средства, многие из них и их родных уже заразились коронавирусом. "И заболевшие члены их семей сейчас находятся между жизнью и смертью", – поделился итальянский врач.
Маккини призвал итальянцев перестать храбриться и не игнорировать предписания Минздрава. Он попросил соотечественников не покупать профессиональные медицинские респираторы с фактором защиты FFP2 или FFP23, поскольку они нужны медикам. В настоящее время врачам даже пришлось сократить их использование из-за нехватки.
Коронавирус 2020 – последние новости: как писали "Дни.ру", премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о закрытии всех баров, ресторанов, кафе и магазинов в стране из-за эпидемии. Работать будут только аптеки и продуктовые универмаги.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Одиночество- <цензура>!
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Чего боится коронавирус?
Голосуем! Кто лучший мужчина в шоу-бизнесе?