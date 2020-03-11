Стало известно о новых больных коронавирусом в Москве

Шесть случаев зафиксировано в Москве. Еще два больных находятся в Московской области. Все зараженные ранее побывали в Италии.
Один заболевший – ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы коронавируса, он является только его носителем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба.
Новые заболевшие коронавирусом находятся в специальных инфекционных боксах. Тех, кто контактирует с больными, также поместят под наблюдение медиков.
Также оперативный штаб объявил о новых ограничениях, которые вводят в России из-за эпидемии коронавируса. Власти предприняли дополнительные меры для борьбы с инфекцией. Наша страна ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией.
Как писали "Дни.ру", из-за эпидемии коронавируса в России рекомендовано сократить число массовых спортивных и развлекательных мероприятий. Властям советуют отменить загранкомандировки сотрудников за исключением неотложных.
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