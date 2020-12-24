Ученые предупредили о росте смертности в 2021 году из-за нового штамма COVID-19

Специалисты выяснили, что новый штамм коронавируса на 56% более заразный, чем все прежде известные варианты. По прогнозам ученых, количество заразившихся COVID-19 увеличится, а значит, число госпитализаций и летальных исходов тоже вырастет.
При этом исследователи отметили, что мутация не приводит к более тяжелому или легкому течению болезни. Все дело в высокой скорости ее распространения. Ученые допустили, что в 2021 году цифры выявленных случаев будут больше, чем в этом году, пишет Ura.ru.
Действующих ограничений в Великобритании недостаточно, чтобы остановить скорость распространения нового штамма. Ученые предложили властям закрыть начальные и старшие школы и университеты. Также они призвали увеличить производство вакцины.
Напомним, о новой мутации COVID-19 впервые заговорили в начале декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что штамм появился в сентябре и сначала циркулировал среди небольшого числа людей, сообщает издание Forbes.
Более двадцати стран объявило о закрытии границ с Великобритании. Среди них оказалась и Россия. Страна ограничила авиасообщение с Соединенным Королевством еще 22 декабря. В оперштабе уточнили, что запрет будет действовать неделю.
Отметим, что общее количество заразившихся COVID-19 в Великобритании сегодня составляет 2,15 миллиона. За прошедшие сутки в стране выявили 39,2 тысячи новых случаев. Более 69 тысячи британцев скончались от коронавируса.
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