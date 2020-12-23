Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 декабря 2020 года

После новостей о более заразном штамме коронавируса, который обнаружили в Великобритании, глава Роспотребнадзора сделал заявление. По словам Анны Поповой, в России за все время было выявлено 1424 мутации этой инфекции. Однако ни одна из них не связана с изменениями свойств коронавируса, сообщает "Радио Спутник"
Вместе с тем в стране начали говорить о третьей волне ковида. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в беседе с "Российской газетой" предположил, что это событие будет наблюдаться в марте 2021 года. Кроме того, по мнению специалиста, пандемия завершится летом, если будет эффективная вакцина.
Напомним, что прививать население России уже начали. Подать заявку на введение препарата "Спутник V" в организм пока могут лишь определенные категории граждан. Президент России тоже планирует вакцинироваться, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Владимир Путин сделает это позже: когда появится препарат для людей его возраста.
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