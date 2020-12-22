Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 22 декабря

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Вторник
22 декабря
Лента новостей
18:50
Любовница Этуша раскрыла подробности тайного романа: Никогда не жила за его счет
18:46
Финалистку "Битвы экстрасенсов" хотят наказать за "изгнание бесов" из ребенка
18:40
Чехова без волос бросилась в скитания по пустыне: Харизма ушла
18:27
Умерла звезда фильма "Бум"
18:11
"Шепелев запрещает": сын ни разу не был на могиле Фриске
18:10
Наплевавшая на ковидные ограничения Собчак возомнила себя человеком высшей расы
18:03
Врач предрек скорое "внезапное исчезновение" коронавируса
17:47
Собянин назвал невозможным ослабление ограничений в Москве
17:42
Актриса Ирина Савакова: В "Докторе Преображенском" даже кагэбэшники выглядят стильно
17:38
Посол США в России сравнил отношения двух стран с холодной войной
17:38
В Химках при попытке сделать селфи погиб мужчина
17:12
"Еще не отошла от горя": перед вдовой Джигарханяна встал важный вопрос
17:09
Бурак Озчивит из "Основания: Осман" рассказал о семейной идиллии после слухов о романе на стороне
17:04
Конкуренция зашкаливала: Рудковская засекла Плющенко на странице Навки
16:44
В Иркутской области из-за утечки сероводорода пострадали рабочие
16:39
Россиян предупредили о последствиях мутации коронавируса: Будет ужасно для всех
16:31
"Появление Сереги было обломом": Тарзан застукал Королеву на острове
16:30
Муцениеце сделала важное заявление спустя полгода после развода с Прилучным
16:27
"Нашла "нормальную работу": звезда "Физрука" стала обычным офисным служащим
16:13
Горе-проекту "Дом-2" нашли новое пристанище
15:55
Познер поддержал обнищавших звезд: Государство обязано помогать
15:48
Жительница Петербурга обокрала свою родственницу
15:42
Боярский пришел в изумление от поступков зятя: Я не понимаю, как он это делает
15:39
"Такой маразм мы уже видели!": Сябитова о незавидной участи Авербуха и Арзамасовой
15:35
Потеряла много денег: Лопес отменила роскошную свадьбу с Родригесом
15:25
Пережившую выкидыш Меган Маркл поздравляют с новой беременностью
15:12
Политолог Межевич об отношении США к Лукашенко: Парадоксальная ситуация
15:12
"Я вас не знаю": Дружинин наплевал на хамившую ему Пугачеву
14:59
"Нравилось, пока не повернулось в мою сторону": Муцениеце рассказала об агрессии Прилучного
14:40
За убийство в Подмосковье задержали трех москвичей
14:30
Умирала у меня на руках: Маковецкий о смерти любимого человека
14:29
"Такая уже девушка красивая": брошенная Тарасовым 11-летняя дочь покорила народ талантом
14:25
Молодой парень погиб при попытке сделать селфи под Москвой
14:13
"Стала похожа на этих пустышек": Пелагея шокировала народ вырезом до пупа
14:03
Песков объяснил включение в Госсовет представителей местных властей
14:01
"Выходит замуж тетя Лиза!": Ургант высмеял свадьбу Авербуха и Арзамасовой
14:00
Похитил Рождество: как COVID-19 испортил новогодние праздники в разных странах
13:48
"Суставы хрустят, папа трясется": постаревшая звезда "Зачарованных" показала себя без прикрас
13:41
"Я подрался за бабушку в гей-клубе": Изувеченный Прилучный стал фигурантом уголовного дела
13:36
Зудина отказалась ставить памятник Табакову на Новодевичьем кладбище
13:34
Московское метро приходит в Бирюлево
13:24
Авербух послал Ягудина в церковь после заявления об атеизме
13:15
"Надеюсь, мы отрезвеем": пьяные блогеры устроили ДТП в прямом эфире
13:15
"Умеют разжигать костры": Ургант предложил работу уволенным участникам "Дома-2"
13:08
"Поскакала в ЗАГС. Даже причесаться не успела": зарабатывающий миллионы Авербух оказался выгоден Арзамасовой
13:08
Москвичам рассказали о порядке замены просроченных водительских прав
12:58
"Как это – любить двоих?": Бородина удивила признанием в день рождения дочери
12:33
"Налегает на спиртное?": любовник Бузовой вызвал оторопь
12:33
"Тупоголовые": Панин после провокации обрушился на недалеких россиян
12:32
Рогозин назвал санкции незаконными
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это ваша дочь!?": редкий снимок Цымбалюк-Романовской с наследницей вызвал у народа недоумение
Эксперт: Лукашенко всегда воевал против России
Лукашенко назвал условия помилования своего соперника Бабарико
Подросла замена: Дочь Пугачевой стала копией матери и произвела фурор в Сети
Коронавирус в России: за сутки число заразившихся выросло на 29,3 тысячи
"Мишка "Сухофрукт" и Наташа "Мать Тереза": вскрылось темное прошлое Цивина и Дрожжиной
Коронавирус
Врач предрек скорое

Врач предрек скорое "внезапное исчезновение" коронавируса

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Украинский врач Тарас Жиравецкий дал оптимистичный прогноз по развитию пандемии коронавируса. По мнению медика, скоро человечество забудет о смертельной инфекции.
прочитано 4465 раз

Врач уверен, что коронавирус в скором времени "внезапно исчезнет". Подобное уже происходило с различными штаммами гриппа, написал медик на своей странице в "Фейсбук".

ПО ТЕМЕ

Россиян предупредили о последствиях мутации коронавируса: Будет ужасно для всех

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

По его словам, люди устали от нескончаемого потока негативной информации о коронавирусе в мире. Паника и ажиотаж вокруг COVID-19 мешают лечению и предупреждению болезни, считает специалист.

Он призвал людей не паниковать и пытаться жить нормальной жизнью в текущих условиях. Скоро человечество забудет о коронавирусе как о страшном сне, убежден Жиравецкий.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Ранее власти Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. Он может быть на 70% заразнее. В Лондоне и нескольких графствах ввели высший уровень карантина. Страны Европы и Россия приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились 77,3 миллиона человек. Наибольшее число случаев зафиксировано в США – 18 миллионов. На втором и третьем месте Индия и Бразилия – 10 и 7,2 миллиона случаев соответственно.

От COVID-19 в мире умерли 1,7 миллиона человек. Лидируют в печальной статистике Соединенные Штаты – 319 тысяч смертей. В Бразилии – 187 тысяч, в Индии – 145 тысяч. В России за время пандемии зафиксировано 50,7 тысячи летальных исходов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 22 декабря 2020, 18:03 Источник: "Фейсбук" Тараса Жиравецкого ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Мы получим более жесткий авторитарный режим": Карбалевич сделал прогноз о будущем Белоруссии с Лукашенко
Политолог: У режима Лукашенко хватит денег максимум на два года
Российский генерал предупредил о подготовке Эрдогана к экспансии в Крым
Эксперт: Лукашенко всегда воевал против России

Шоу-бизнес

Умирала у меня на руках: Маковецкий о смерти любимого человека
"Такая уже девушка красивая": брошенная Тарасовым 11-летняя дочь покорила народ талантом
"Стала похожа на этих пустышек": Пелагея шокировала народ вырезом до пупа
"Выходит замуж тетя Лиза!": Ургант высмеял свадьбу Авербуха и Арзамасовой

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Лет 15 скинула": изменившаяся Наташа Королева ошеломила внешним видом

Звезда преобразилась после пребывания в Африке
Шоу-бизнес

Зудина отказалась ставить памятник Табакову на Новодевичьем кладбище

Артистка не понимает традиции

Шоу-бизнес

"Такая уже девушка красивая": брошенная Тарасовым 11-летняя дочь покорила народ талантом

Футболист редко общается с девочкой
Шоу-бизнес

"Нужен умный мужик": обиженная дочь певицы Славы пожаловалась на неудачи в личной жизни

Она выбирает не тех

Гороскоп

Гороскоп для Раков на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле
"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр
Кокорин покинул Россию в разгар пандемии

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+