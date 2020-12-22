Врач предрек скорое "внезапное исчезновение" коронавируса

Врач уверен, что коронавирус в скором времени "внезапно исчезнет". Подобное уже происходило с различными штаммами гриппа, написал медик на своей странице в "Фейсбук".
По его словам, люди устали от нескончаемого потока негативной информации о коронавирусе в мире. Паника и ажиотаж вокруг COVID-19 мешают лечению и предупреждению болезни, считает специалист.
Он призвал людей не паниковать и пытаться жить нормальной жизнью в текущих условиях. Скоро человечество забудет о коронавирусе как о страшном сне, убежден Жиравецкий.
Ранее власти Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. Он может быть на 70% заразнее. В Лондоне и нескольких графствах ввели высший уровень карантина. Страны Европы и Россия приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.
За время пандемии коронавирусом в мире заразились 77,3 миллиона человек. Наибольшее число случаев зафиксировано в США – 18 миллионов. На втором и третьем месте Индия и Бразилия – 10 и 7,2 миллиона случаев соответственно.
От COVID-19 в мире умерли 1,7 миллиона человек. Лидируют в печальной статистике Соединенные Штаты – 319 тысяч смертей. В Бразилии – 187 тысяч, в Индии – 145 тысяч. В России за время пандемии зафиксировано 50,7 тысячи летальных исходов.
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