Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян превысил 28 тысяч

В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что менее половины из них – 18% – не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровело 26 093 человека, умерло 611 граждан.
Новые случаи выявили в 85 регионах страны. На первом месте по числу заразившихся находится Москва. В столице зарегистрировали 6 937 больных. За сутки в больницы доставили 1 784 пациентов.
Далее идет Санкт-Петербург с 3 757 инфицированными. На третьем месте оказалась Московская область, где выявили 1 485 новых случаев. В первую пятерку также попали Нижегородская и Свердловская области.
Таким образом, общее количество заразившихся россиян составляет 2,79 миллиона. За весь период пандемии вылечились 2,22 миллиона граждан. Скончались от коронавируса нового типа 49,7 тысячи пациентов.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о постковидном синдроме. Некоторые люди, переболевшие COVID-19, жаловались на общую слабость, проблемы с сердцем и сосудами, мышечные и головные боли.
В интервью радио Sputnik специалист отметил, что этот синдром наблюдается у 20% граждан, перенесших коронавирус. "Это бывает в разных формах, обычно нетяжелые проявления", – сказал Крючков.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Домашнее насилие
Конец
Продаем оптом перчатки нитриловые с доставкой до Вашего склада.
Телеконференция