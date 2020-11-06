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Собянин выступил против самолечения при COVID-19

Собянин выступил против самолечения при COVID-19

Сергей Собянин. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Каждый день в Москве выявляют от четырех до пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом система здравоохранения справляется со всеми вызовами, отметил мэр Сергей Собянин.
прочитано 519 раз

По словам градоначальника, необходимые лекарства от коронавируса в Москве есть. Эти препараты появились в столичных медучреждениях, как только были зарегистрированы. Амбулаторные больницы получили их бесплатно, подчеркнул Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мэр столицы призвал людей отказаться от самолечения при COVID-19, ведь из-за этого могут появиться тяжелейшие осложнения. Согласно статистике, 95% умерших – это те пациенты, которые сами диагностировали болезнь и прописали себе неправильные препараты. Вместо этого необходимо звонить врачам, которые начнут лечение.

Также Собянин пояснил, почему в Москве продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. Как сказал градоначальник, стабилизация по количеству заразившихся коронавирусом не произошла, поэтому было принято решение об изменении учебного процесса.

При этом жестких ограничений из-за коронавируса не ожидается. Например, о закрытии кафе, ресторанов и магазинов, в отличие от других европейских городов, в мэрии не идет и речи, поскольку Москва справляется с вызовами.

Напомним, за все время в столице зафиксировано 450 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел от COVID-19 329 201 человек, скончался – 7 071 пациент.

Автор: 6 ноября 2020, 09:13 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Собянин слишком оторван от народа. Пусть попробует вызвать врача на дом, не называя свою фамилию. Ему быстро расскажут, куда он Должен идти. В самом лучшем случае назначат по телефону лечение. Без осмотра. От фонаря. Собчнину пора опуститься с небес на землю и реально оценивать, что происходит в Москве и как реально живут россияне. Тогда он поймёт, что мы живём без надежды на помощь государства. Особенно те, кому 65+...
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