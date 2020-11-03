Выявлена новая мутация коронавируса: еще заразнее и разрушительнее

Журнал mBIO опубликовал статью, в которой рассказал о любопытном исследовании ученых техасского университета. Специалисты обнаружили, что выявленный в конце прошлого года тип коронавируса накапливает генетические мутации, делающие его более заразным и разрушительным для иммунной системы.

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