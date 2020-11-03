Выявлена новая мутация коронавируса: еще заразнее и разрушительнее

В ходе исследования ученые выяснили, что у 71% пациентов, поступивших с COVID-19 до второй волны, коронавирус имел затрагивающую белок-шип мутацию D614G. Сейчас же такие данные наблюдаются в 99,9% случаях заражения. Это объясняет наблюдаемую во всем мире тенденцию.
Ученые напомнили, что вирусы, имеющие мутацию D614G распространяются быстрее. Некоторые специалисты спешат успокоить граждан. Мол, этот вариант коронавируса не настолько заразен, как говорят, а его быстрое распространение объясняется "эффектом основателя": вирусы с D614G, впервые появившись в Европе и Северной Америке, начали доминировать над другими штаммами.
Вместе с тем специалисты обнаружили еще одну мутацию коронавируса, которая является редкой. По словам ученых, она создает проблему для антител CR3022, которые узнают вирус и защищают организм. Общее количество мутаций SARS-CoV-2 – 285. Большинство из них практически не влияют на человеческий организм.
Напомним, за 10 месяцев в мире выявлено более 45 миллионов случаев заражения коронавируса. Выздоровели от COVID-19 свыше 30 миллионов человек, скончались – 1,2 миллиона.
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