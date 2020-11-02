В России предложили возмещать расходы на тесты на коронавирус

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили сделать тесты на коронавирус в частных клиниках бесплатными. О такой идее сообщили членам Совета безопасности и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Родственники заболевших COVID-19 жалуются в общественные организации, сообщая о дополнительных тратах на тесты на коронавирус. Люди обращаются за этой услугой в частные клиники, потому что в государственных медицинских учреждениях необходимо ждать свою очередь по несколько недель.

Согласно идее, тестирование на коронавирус могут пройти бесплатно где угодно уже заболевшие граждане, а также члены их семей. По мнению авторов, возмещать частным клиникам расходы на предоставление этой услуги людям мог бы Фонд обязательного медицинского страхования. Речь идет о 10 миллиардах рублей.

Мазок берут сразу после того, как человек столкнулся с зараженным коронавирусом. Также тестирование осуществляется в течение двух недель после проявления симптомов. Берутся образцы из рта и носа одновременно, после чего помещаются в одну пробирку для смешивания. Так результаты будут достоверными.

Что касается экспресс-тестов, то они также подходят для обнаружения инфекции. Правда, в таком случае не всегда определяется наличие антител (иммуноглобулин М), указывающих на начало заражения. Переболевшие COVID-19 люди определяются только с помощью анализа крови.