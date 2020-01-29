Коронавирус в Китае назвали биологическим оружием

Американское издание The Washington Times со ссылкой на израильского аналитика по биологическим войнам Дэни Шохама изложило пугающую версию происхождения болезни, прочно занявшей первые строчки всех мировых СМИ. Основанием для построения конспирологических теорий стал тот факт, что на родине эпидемии – в городе Ухань – находится единственный официально признанный Китаем институт, способный не только изучать, но и создавать вирусы подобного типа.
Таким образом, одна из версий гласит, что коронавирус мог случайно покинуть стерильную зону лаборатории и дать старт мировой эпидемии. В качестве еще одного варианта комментаторы предполагают более "кинематографичную" версию, которая больше походит на шпионский триллер. В соответствии с ней утечка болезнетворной субстанции произошла не по недосмотру китайских специалистов, а в ходе попытки промышленного шпионажа.
Конспирологи даже называют страну, которая могла попытаться направить своего агента в чужую лабораторию биологического оружия. Речь идет, разумеется, о США. К слову, американская сторона присутствует и в третьей версии происхождения коронавируса, по которой сама болезнь возникла за океаном и была намеренно выпущена на волю в Китае.
Четвертая версия гласит, что сам по себе коронавирус 2019-nCoV возник и стал распространяться спонтанно. Вместе с этим болезнь стала прекрасным поводом для китайского правительства провести в приближенных к боевым условиях учения по введению карантина в городе-миллионнике, строительству спецбольницы в сжатые сроки и по другим действиям при химической, бактериологической и других видах атак.
Напомним, настоящий ужас вызывает у людей тот факт, что симптомы коронавируса у человека мало отличаются от банальной простуды. Более того, передача болезни возможна даже в инкубационный период, когда вирус никак себя не проявляет. Каждый день увеличивается список стран, в которых официально зарегистрированы случаи заражения.
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