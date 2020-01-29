Заражен коронавирусом: людей призвали отказаться от популярного фрукта

Общее число заболевших во всех странах составило 6053, около
60 тысяч человек находятся на обследовании. Погибли 132 пациента, 103
удалось вылечить. Смертность от коронавируса не такая высокая, как от
вспышки атипичной пневмонии в 2003 году и свиного гриппа в 2009-м.
В России коронавирус пока не появился, но вероятность есть, указали специалисты. По их мнению, эпидемия может дойти до нашей страны в феврале.
Между тем по Сети распространяются сообщения о зараженных бананах. Якобы в одной из больниц Поднебесной в один день умерли 23 человека, которые попробовали завезенные из южного Китая фрукты.
Однако к реальности подобные сообщения не имеют никакого отношения. Фейк разоблачили журналисты "Царьграда". "Зараженными бананами жителей России уже пугали несколько лет назад. Тогда утверждалось, что фрукты специально пичкали кровью с ВИЧ-инфекцией", – говорится в материале.
Фейки распространяются и на Украине. В Сети пишут, что заболеванию коронавирусом больше подвержены русскоязычные. А раз так, необходимо переходить с великого и могучего на мову, утверждают выдумщики.
Ранее эксперт по биологической безопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов назвал российские города, где наиболее вероятно распространение эпидемии коронавируса. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск и Хабаровск.
Популярные темы форума
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Про Крым
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
кончать в рот