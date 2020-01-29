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Заражен коронавирусом: людей призвали отказаться от популярного фрукта

Фото: Vichan Poti/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV набирает обороты: подтверждено уже шесть тысяч случаев заболевания. Между тем в Сети распространяются панические слухи. Чтобы уберечься от заразы, людей призывают отказаться от одного из самых популярных фруктов. 
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Общее число заболевших во всех странах составило 6053, около 60 тысяч человек находятся на обследовании. Погибли 132 пациента, 103 удалось вылечить. Смертность от коронавируса не такая высокая, как от вспышки атипичной пневмонии в 2003 году и свиного гриппа в 2009-м.

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В России коронавирус пока не появился, но вероятность есть, указали специалисты. По их мнению, эпидемия может дойти до нашей страны в феврале.

Между тем по Сети распространяются сообщения о зараженных бананах. Якобы в одной из больниц Поднебесной в один день умерли 23 человека, которые попробовали завезенные из южного Китая фрукты.

Однако к реальности подобные сообщения не имеют никакого отношения. Фейк разоблачили журналисты "Царьграда". "Зараженными бананами жителей России уже пугали несколько лет назад. Тогда утверждалось, что фрукты специально пичкали кровью с ВИЧ-инфекцией", – говорится в материале.

Фейки распространяются и на Украине. В Сети пишут, что заболеванию коронавирусом больше подвержены русскоязычные. А раз так, необходимо переходить с великого и могучего на мову, утверждают выдумщики.

Ранее эксперт по биологической безопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов назвал российские города, где наиболее вероятно распространение эпидемии коронавируса. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск и Хабаровск.

29 января 2020, 11:16

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