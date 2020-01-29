Коронавирус уже в России? Путин обратился со срочным заявлением

Официально коронавируса 2019-nCoV в России пока не выявлено. Но граждане уже строят теории заговора и не исключают, что заражение просто не успели обнаружить. Между тем количество заболевших во всем мире перевалило за шесть тысяч человек. На этом фоне президент Владимир Путин собрал срочное совещание.

Продолжение: Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом прочитано 1442 раза Мероприятие было посвящено мерам по борьбе с коронавирусом. Во встрече с главой государства приняли участие профильные члены правительства: вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко, а также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

ПО ТЕМЕ Заражен коронавирусом: людей призвали отказаться от популярного фрукта Эпидемии не избежать? Названа дата появления коронавируса в России Сюжеты Эпидемия коронавируса Необходимо сделать все, чтобы предотвратить распространение китайского коронавируса в России, обратился глава государства к членам правительства. Путин напомнил, что ежегодно по всему миру, в том числе в нашей стране, люди гибнут от гриппа и пневмонии. "Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос – насколько мы готовы к этому вызову", – сказал президент. В России случаев заболевания коронавирусом пока не выявлено. Ситуация находится под постоянным контролем. На днях премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с эпидемией. В нее вошли профильные министры и руководители ведомств, а также глава МЧС Евгений Зиничев и гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. По оценкам экспертов, эпидемия может добраться до нашей страны в феврале. В зоне повышенного риска – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск и Хабаровск. На 29 января коронавирус 2019-nCoV выявлен у шести тысяч человек по всему миру. 132 пациента погибли, но более 100 удалось излечиться. Ученые полагают, что зараза могла передаться человеку от дикого животного.

Федор Лопырев 29 января 2020, 16:04 Автор: