Россиян не выпускают из Китая из-за угрозы распространения коронавируса

В посольстве России намерены вывезти своих граждан из провинции Хубэй. Пекин, тем временем, настаивает на том, чтобы туристы не уезжали на родину.
Китайская сторона боится распространения коронавируса. Поэтому людям советуют оставаться в местах пребывания, неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания. Иностранцев снабжают продуктами питания и предметами первой необходимости.
"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", – говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство России согласилось на такие условия. Дипломаты обратились к гражданам и попросили сохранять спокойствие. Россиянам необходимо отправить в консульство свои контактные данные.
На данный момент в провинции Хубэй находятся около 140 россиян, сообщает телеканал "360".
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