Коронавирус в Москве: заявление известного эксперта привело в ужас

Новый тип коронавируса продолжает свирепствовать в Китае.
Число заболевших приближается к трем тысячам, жертвами стали около 80
человек. Прогнозы властей Поднебесной неутешительны: несмотря на усилия,
остановить распространение заразы не удается.
Каждый день случаи заболевания фиксируются в новых странах, среди них – Япония, Австралия, Соединенные Штаты. В России зараженных пока не выявлено, но в аэропортах усилены меры безопасности: каждого прибывающего из Китая проверяют на наличие температуры.
По словам главы центра биологической безопасности Роспотребнадзора Михаила Щелканова, в зоне риска находятся шесть городов - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск и Хабаровск. Чем активнее сообщение между этими городами и срединными районами Китая, где свирепствует эпидемия, тем больше вероятность заражения.
Впрочем, ученые обращают внимание, что инкубационный период смертельного коронавируса может продолжаться до двух недель. В эти дни симптомы могут не проявляться, поэтому человек может пересечь границу уже заболевшим, пишет "Царьград".
Мнения пользователей Сети разделились. Одни считают, что масштабы проблемы преувеличены, другие строят апокалиптические прогнозы. Есть и те, кто считает происходящее диверсией США против КНР.
Неясным остается и источник коронавируса. Китайские эксперты полагают, что заболевание передалось людям от диких животных. До этого сообщалось, что эпидемия могла начаться на продуктовом рынке Уханя, где продавали экзотическую живность в кулинарных целях.
Ранее власти КНР назвали симптомы заражения коронавирусом. Это головные боли, тошнота, диарея, стеснение в груди. По наблюдениям специалистов, высокая температура появляется на поздних стадиях заболевания.
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