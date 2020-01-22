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Здоровье

Что такое коронавирус

Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com
В январе 2020 года мир столкнулся со страшными новостями о смертельной эпидемии. В Китае она уже успела унести несколько жизней, а теперь, по сообщению СМИ, распространилась и на другие страны. Многих интересует, что такое коронавирус 2019-nCoV, который называют возбудителем болезни.
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Еще в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения, которая произошла в самом густонаселенном городе центрального Китая – Ухане. Спустя месяц, в январе 2020 года, эта информация попала на первые полосы мировых СМИ.

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Согласно последним данным, подтверждено 440 случаев заражения. Официально сообщается о девяти жертвах новой эпидемии. При этом случаи распространения смертельной болезни зарегистрированы уже и в других странах – США, Таиланде, Южной Корее и Японии. С подозрениями на заражение столкнулись врачи из Сингапура, Гонконга и Австралии.

Что такое коронавирус

Это семейство вирусов представляет из себя микробов сферической формы, содержащих одноцепочную молекулу РНК. Свое название они получили из-за внешнего вида – оболочка микробов покрыта редкими шипами и ворсинками, которые напомнили исследователям вид короны при затмении солнца.

Коронавирусы оседают на иммунокомпонентных клетках человека. Благодаря этому они крайне быстро рассеиваются по всему организму. Кроме того, иммунитет перестает распознавать их, соответственно, не борется с распространением болезнетворных микробов.

Это, однако, не означает, что любой коронавирус несет в себе смертельную опасность.

Многие заболевания, возникающие под действием вируса, принимают форму банального ОРВИ и без следа исчезают спустя несколько дней. Однако бывает и так, что болезнь может принять форму атипичной пневмонии или острого респираторного синдрома. Сообщается, что в таком случае летальных исход грозит более чем трети заразившихся.

Причины эпидемии

Согласно предварительным выводам экспертов, возбудителем смертельной инфекции стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Первые случаи заражения были связаны с рынком морепродуктов города Ухань. Однако сейчас эпидемия распространилась далеко за пределы ограниченного ареала. Власти Китая официально подтвердили, что новая инфекция передается от человека к человеку.

Вопрос изначального появления болезнетворных микробов остается открытым. Пока перед специалистами стоит более насущная задача, чем удовлетворение научного интереса. Речь идет о поиске эффективного противодействия. Пока же людям остается уповать на действенность карантина и других мер по предупреждению распространения инфекции.

Автор: 22 января 2020, 19:29

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