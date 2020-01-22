В январе 2020 года мир столкнулся со страшными новостями о смертельной эпидемии. В Китае она уже успела унести несколько жизней, а теперь, по сообщению СМИ, распространилась и на другие страны. Многих интересует, что такое коронавирус 2019-nCoV, который называют возбудителем болезни.

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