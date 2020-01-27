Коронавирус добрался до Украины: врачи Незалежной разводят руками

Материал для исследования был собран в период эпидемиологического сезона 2019-2020 годов. Выяснилось, что опасность представляли 12 из 67 образцов.
Как сообщает телеканал "Царьград", среди них оказались три штамма гриппа А (H1N1), один образец принадлежал нетипичному гриппу А, в трех случаях специалисты имели дело с гриппом B, а еще в двух – с аденовирусом. Но помимо них в материалах, взятых у зараженных людей, был также найден один образец коронавируса.
Говоря о том, какими рисками для человека чревата новая мутация вируса, украинские врачи разводят руками. Эксперты отмечают, что располагают лишь ограниченными сведениями. Однако известно, что можно заразиться во время инкубационного периода, который продолжается в течение порядка 14 дней.
Напомним, что смертоносный коронавирус, очаг распространения которого находился в китайском городе Ухань, уже унес жизни около 80 человек. Согласно официальным данным, в настоящее время им заражены не менее 2700 человек.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Уже начать бояться?!
Старая лезба
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Кто есть "быдло"?..
Чайка слетел...