Опасные симптомы потери зрения у ребенка

Регулярное посещение детского офтальмолога необходимо для того, чтобы сохранить отличное зрение, своевременно выявить проблемы и провести лечение. Но как родители могут определить, что ребенку нужна серьезная помощь, а не просто осмотр?

Когда бить тревогу и что делать, чтобы уберечь детское зрение "Дни.ру" рассказал детский офтальмолог, офтальмохирург, заведующий отделением детских глазных клиник "Ясный взор" Магомед Узуев.

Плановые осмотры с первых дней

Самое важное при появлении малыша – это череда плановых осмотров, которые нужны для диагностики возможных нарушений. Первый осмотр сразу после рождения, второй – в 6 месяцев, обязательно при расширенном зрачке, чтобы изучить все оптические среды, проверить их прозрачность, наличие особенностей глаза, состояние глазного дна и сетчатки. Третий – в год, также при расширенных зрачках: врач оценивает состояние глаз и проверяет их рефракцию, т.е. выясняет, есть ли у ребенка близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), астигматизм.

В зависимости от того, что обнаружил доктор, назначается следующий осмотр – через 6 месяцев или через год. Если у ребенка все в норме, то осмотр проводят через год. Визит раз в год к детскому офтальмологу – лучшая профилактика болезней глаз.

Также важно проведение диагностики именно с расширением зрачка. Даже сейчас некоторые врачи делают лишь поверхностный осмотр, что совершенно неверно – именно так упускают много глазных патологий, которые приходится потом очень долго и сложно лечить. Первый совет родителям – всегда настаивать на осмотрах при расширенном зрачке.

С 1 года до 5 лет

Формирование зрительной системы начинается с года. До пяти лет у ребенка происходит закладка основных зрительных функций:

качество – острота зрения,

способность к совместной работе двух глаз – развитие объемного зрения,

основные глазодвигательные моменты – симметричное положение и движение глаз.

В раннем возрасте родителям необходимо обращать внимание на следующие признаки:

ребенок рассматривает предметы только с очень близкого расстояния,

при этом малыш очень часто протирает глаза, будто перед ними пелена,

частое возникновение ячменя на глазах, т.е. воспалительных процессов – причиной нередко является напряжение глаз из-за компенсации патологии.

С 5 лет до 7 лет

От пяти до десяти лет происходит доформирование зрительных функций – развитие окончательного бинокулярного зрения и остроты зрения. Это основной возрастной период, когда врач может выявлять глазные патологии. Родителям нужно насторожиться если:

у ребенка частое переутомление, покраснение глаз,

он очень близко подносит книжку к лицу или низко наклоняется к листу бумаги при письме,

жалуется на двоение объектов, например, две мамы перед глазами,

не может различить вдалеке номер едущего автобуса или вывески,

неровность правописания – когда ребенок очень сильно выезжает за поля листа,

часто жалуется на головные боли и жжение в глазах.

Один из немаловажных моментов – отставание в развитии, особенно в первом классе или на подготовительных курсах. Возможно, это происходит от того, что малыш просто плохо видит, что происходит в классе.

С 7 лет до 10 лет

С этого момента уже можно говорить о приобретенных болезнях:

чаще всего близорукости,

последствиях травм,

проявлении проблем, которые были упущены из-за отсутствия полноценной диагностики в более раннем возрасте – это происходит из-за роста зрительной нагрузки.

Почему чем раньше – тем лучше?

Задача детского офтальмолога - провести лечение ребенка так, чтобы восстановить зрительные функции до нормального состояния. Каждый вид патологии имеет различную методику и этапность лечения – от привычной всем очковой коррекции до хирургии. Нельзя отказываться от лечения и ждать, что болезнь как-нибудь сама с возрастом пройдет. Чем раньше обнаружена патология, чем раньше начато лечение – тем лучше результат.

Например, при слезотечении у маленьких детей офтальмолог рекомендует массаж, и со временем проблема действительно исчезает. Однако если выявлена непроходимость слезно-носового канала, и врач настаивает на зондировании при медикаментозном сне, то нужно понимать, что массаж в этом случае бесполезен – это просто потерянное драгоценное время. Эта патология объясняется наличием в слезно-носовом канале не лопнувшей перепонки, которая внутриутробно защищала от околоплодных вод. Ее необходимо пробить с помощью специального тонкого зонда.

Еще серьезнее дело обстоит с врожденной катарактой, при которой у ребенка с рождения помутневший хрусталик. Здесь нельзя обойтись без операции – удаления помутневшего и имплантации искусственного хрусталика, который подобран с учетом возраста ребенка, чтобы глаз правильно развивался. Если оттягивать операцию – возникнут осложнения: амблиопия "ленивый глаз", косоглазие, тяжелые нарушения бинокулярного зрения.

При врожденной близорукости или врожденном астигматизме требуется ранняя очковая коррекция – для компенсации дефекта и формирования правильной картинки, воспринимаемой глазом. Тогда он будет нормально функционировать и развиваться. Хотя до сих пор бытует мнение, что из-за очков глаз перестанет сам работать, и от этого начнет зрение еще больше портится. Это не так: правильно проведенная диагностика и правильная очковая коррекция не нарушают зрение, а только поспособствуют правильному развитию зрительной системы.