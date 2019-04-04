Американцы отдают бешеные деньги за огуречный рассол
В минувший вторник, 2 апреля, на сайте New York Post появилась статья, посвященная напитку. Журналист заявил, что нью-йоркские спортсмены сходят с ума по огуречному рассолу.
Новость подтвердил и менеджер магазина, занимающегося продажей солений. Майк Чу рассказал, что цена за банку может достигать 15 долларов (около одной тысячи рублей), а за ведро жидкости поклонники фитнеса готовы отдать около 45 долларов (почти три тысячи рублей).
Спортсмены отмечают положительное влияние напитка. По мнению бойца MMA Джейсона Маркланда, результаты оправдывают высокую стоимость. Огуречный рассол помогает ему избавиться от спазмов в мышцах и быстро прийти в форму.
Тренер Ли Герсен также призналась в любви этому напитку. Она рада, что живет рядом с магазином Майка Чу. Женщина предпочитать употреблять рассол прямо из банки. "Можно залить его снова водой, оставить ненадолго настояться с огурцами и получить еще", – цитирует ее телеканал "360".
Специалисты рекомендуют пить соленую жидкость после тренировок. Доктор Теодор Стрендж утверждает, что рассол положительно влияет на восстановление мышечной ткани и нормализацию обмена солей. В то же время он посоветовал людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, осторожнее употреблять напиток.
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