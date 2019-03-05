Мужчину случайно вылечили от ВИЧ
ВИЧ у пациента диагностировали в 2003 году. Но лекарства мужчина начал принимать только в 2012 году. Неизвестно, почему он так долго не лечился. В том же году у него обнаружили онкологическое заболевание.
Для лечения рака лимфатической системы в 2016 году жителю Лондона сделали операцию по пересадке стволовых клеток от донора, имеющего врожденный иммунитет к ВИЧ. Это изменило иммунную систему мужчины. У него выработалась устойчивость к страшному заболеванию, передает The New York Times.
Примечательно, что новые стволовые клетки позволили вылечить пациента от рака, а исчезновение ВИЧ стало "побочным эффектом". С момента прекращения инъекций прошло уже полтора года, но следов заболевания у жителя Лондона по-прежнему не наблюдается.
Сам мужчина называет свое исцеление "нереальным и фантастическим". Ученые пока не решаются говорить о создании универсальной методики лечения ВИЧ, но этот прецедент дает надежду, что победить смертельный вирус возможно.
Отметим, подобный случай исцеления уже известен истории. Так, в 2007 году 52-летний больной лейкемией Тимоти Рэй Браун перенес аналогичную операцию, а его донором стал человек с устойчивостью к ВИЧ.
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