Найден способ защиты от ВИЧ
Как выяснилось, смертоносный "гость" действует в организме как пират: клетки он буквально "берет на абордаж". Вирус снабжен так называемыми белками слияния – они напоминают крючья на веревках, которые агрессор закидывает внутрь клеточной оболочки, после чего с их помощью втягивает себя внутрь. В итоге ВИЧ сливается с мембраной клетки.
Наблюдая за изменениями энергии этого процесса, физики обнаружили несколько сценариев вирусной атаки. В каких-то случаях вирус побеждает клетку и встраивается в нее, вызывая заболевание. Но иногда возникает особое тупиковое состояние, из которого вирус не может выйти, и тогда атака прекращается.
Ученые пришли к выводу, что при таком необычном механизме проникновения процесс вирусного инфицирования зависит от состояния клеточной мембраны. На ее механические свойства влияет, например, количество холестерина в организме. Если удастся каким-либо биохимическим способом повысить упругость клеточной мембраны, это затруднит проникновение вируса в клетку – и, следовательно, предотвратит болезнь или затормозит ее развитие.
#ВОЗ: в Восточной Европе и Центральной Азии продолжается эпидемия #ВИЧhttps://t.co/oOkRu5C7Xl pic.twitter.com/lp1Z7oYj1o— UNIC Moscow (@UNIC_Moscow) 24 июля 2018 г.
Исследование проводила группа ученых из ИФХЭ РАН, НИТУ МИСиС, МФТИ и других российских научных организаций. Авторы уверены, что полученные знания станут отправной точкой к созданию нового поколения средств лечения вирусных заболеваний. Причем это поможет в борьбе не только с иммунодефицитом человека, но и с гриппом, герпесом, гепатитом, лихорадкой Эбола и множеством других заболеваний, пишут "Известия".
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