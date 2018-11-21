Революционную вакцину против ВИЧ решили испытать на москвичах

Испытания вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) начинаются в Москве. Новейший препарат позволит инфицированным долгое время обходиться без дорогостоящих лекарств.

Испытания пройдут на базе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Терапевтическая вакцина для ВИЧ-инфицированных – одна из самых перспективных в мире, сообщил директор центра Алексей Мазус.

"Принцип ее действия такой, что длительное время больному не нужно будет принимать лекарства. Это очень важно и снижает стоимость лечения", – пояснил Мазус на пресс-конференции. Медик подчеркнул, что испытания продлятся несколько лет.

Российская столица – лидер по доступу к исследованиям на ВИЧ-инфекцию, здесь ежегодно выявляется более трех тысяч случаев заболеваний. В то же время Москва остается городом с наименьшим числом зараженных, отмечает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что российским ученым удалось создать человеческие эмбрионы, неуязвимые для ВИЧ. Исследователи закрепили в генах устойчивость к воздействию смертельного вируса.

Способность некоторых пациентов долгое время подавлять ВИЧ удивляла врачей. Оказалось, что в геноме человека есть несколько генов, работа которых критически важна для ВИЧ и в то же время не слишком существенна для иммунных клеток.

Российские молекулярные биологи решили скопировать эти изменения. Результаты получены более чем обнадеживающие. Новый метод уже помогает в лечении опасного заболевания.