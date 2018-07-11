Доказана неожиданная польза физических нагрузок
Для подтверждения своей теории ученые провели масштабное исследование. В эксперименте приняли участие около 30 добровольцев, которым предложили выполнить две разные задачи.
Первая заключалась в том, что испытуемые должны были использовать динамометр для управления курсором на экране монитора. От силы нажатия на прибор зависело, как высоко поднимется виртуальный указатель.
После этого одна группа добровольцев сразу приступала к физическим упражнениям, а другая отдыхала. При этом медики измеряли активность мозга участников с помощью электроэнцефалографии, сообщает MedicalXpress.
Через полчаса, час и 90 минут после упражнений или отдыха участники исследования должны были выполнить упрощенную версию задания с курсором. Им давался динамометр, чтобы подвинуть указателем один из прямоугольников на мониторе. Спустя сутки добровольцы повторили задачу.
Выяснилось, что те, кто выполнял физические упражнения после задания с курсором, более эффективно и с меньшей мозговой активностью повторяли задачу, чем те, кто не тренировался. Более того, у этих испытуемых навык хорошо сохранялся даже спустя 24 часа, что говорит об отличной работе моторной памяти.
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