Найден революционный способ остановить ВИЧ

Молекулярные биологи из США открыли способ предотвратить активное развитие смертоносной инфекции в зараженном организме. Они утверждают, что для победы над ВИЧ необязательно уничтожать вирус.

Ученые выяснили, что вирус заражает не только Т-клетки, но и накапливается в клетках, уничтожающих бактерии и токсичные частицы в организме. Специалисты предложили необычное решение проблемы.

По мнению американских исследователей, необязательно убивать вирус. Можно просто изменить работу связанных с ним клеток.

В ходе опытов ученые проверили 416 лекарств и обнаружили, что четыре из них мешали ВИЧ "выйти из спячки". Два из них, PF-3758309 и данусериб, не мешали работе других компонентов клеток и показали очень высокую эффективность, пишет журнал Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Кроме того, даже небольшие дозы этих веществ не давали ВИЧ повторно развиваться. "Мы пока плохо понимаем, какие клеточные системы использует ВИЧ, чтобы впадать в спячку и выходить из нее", – признался Бенни Варгас из Питтсбургского университета. По его словам, самый простой способ – заблокировать работу генов, отвечающих за передачу внутриклеточных сигналов.

Больные ВИЧ могут жить десятки лет, принимая антиретровирусные препараты. Но эти лекарства обладают сильными побочными эффектами, поэтому ученые всего мира ищут щадящие способы борьбы со смертельным недугом.