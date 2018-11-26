Как в Африке: России пообещали эпидемию ВИЧ

Количество людей, страдающих от ВИЧ, может вырасти до миллиона уже к концу этого года. Такое заявление сделал руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он сообщил, что сейчас идет активная разработка методик, которые смогут излечить это смертельное заболевание. Новые препараты будут представлены через несколько лет. Однако первое время они будут дорогими и вряд ли будут доступны большинству больных.

Покровский также отметил, что на данный момент лекарствами обеспечены около 400 тысяч зараженных. В России число официально зарегистрированных граждан, страдающих от ВИЧ, составляет один миллион. Неофициальное количество может достигать 1,3-1,5 миллиона.

Причем на долю гетеросексуальных контактов приходится 55% случаев заражения вирусом иммунодефицита. 42,5% приобрели эту болезнь после употребления наркотиков и лишь 2,2% – в результате гомосексуальных контактов. "Сложившаяся ситуация несет угрозу эпидемии по африканскому варианту, где ВИЧ распространяется преимущественно гетеросексуальным путем", – передает слова Покровского Пятый канал.

В конце ноября появилась новость о том, что в Москве начинаются испытания вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Новейший препарат позволит инфицированным долгое время обходиться без дорогостоящих лекарств. Испытания пройдут на базе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Терапевтическая вакцина для ВИЧ-инфицированных – одна из самых перспективных в мире, утверждает директор центра Алексей Мазус. "Принцип ее действия такой, что длительное время больному не нужно будет принимать лекарства. Это очень важно и снижает стоимость лечения", – пояснил он на пресс-конференции. Медик подчеркнул, что испытания продлятся несколько лет.