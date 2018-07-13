Число зараженных ВИЧ россиян резко возросло

Число зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян резко возросло. В некоторых регионах страны рост превысил 100%.

В России зарегистрированы 1 миллион 221 тысяча человек, зараженных ВИЧ, – в это число входят как живые, так и умершие россияне. Такие данные приводит центр СПИДа Роспотребнадзора. Уточняется, что в конце 2017 года в стране проживали более 944 тысяч человек с ВИЧ.

В российской столице за прошлый год случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека зафиксировано на 20,4% больше, чем годом ранее, приводит статистические данные сайт Минздрава. Если в 2016-м было выявлено 2,4 тысячи случаев заражений, то в 2017-м – 2,9 тысячи.

Еще серьезнее обстоят дела в двух регионах России – Чукотском автономном округе и Республике Тыва. Там заболеваемость выросла, соответственно, на 151 и 133%. По официальным данным, в настоящее время в России каждый час ВИЧ заражаются десять человек. При этом, как сообщала ранее вице-премьер Ольга Голодец, лишь каждый третий ВИЧ-инфицированный в России получает антиретровирусную терапию.

Власти Новосибирской области запланировали проверить всех мужей и половых партнеров беременных женщин ради снижения риска передачи #ВИЧ от матери к ребенку: https://t.co/XZ9bWEN2A6 pic.twitter.com/GKkvxAwhBG — ECUO (@ECUO_org) 3 июля 2018 г.

Тем временем появились сообщения, что малоизвестное заболевание, передающееся половым путем, может превратиться в супербактерию. Недуг устойчив к антибиотикам и часто протекает бессимптомно. Новая проблема называется микоплазмозом (Mycoplasma genitalium). Выявить его весьма непросто – часто путают с хламидиозом либо не замечают вообще.

Врачи предупреждают, что промедление в лечении грозит бесплодием. В группе риска – мужчины и женщины, которые имеют свыше четырех партнеров в год.