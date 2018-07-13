Как победить СПИД

Для того, чтобы остановить эпидемию СПИДа необходимо в три раза увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ, улучшить доступность презервативов и информировать население о способах защиты от страшной инфекции. Такое мнение высказал российский академик, специалист в борьбе с этой смертельной болезнью Вадим Покровский.

Согласно последним данным Центра СПИД, по числу инфицированных ВИЧ лидируют Чукотка и Тыва, там рост случае заболеваемости превысил 100%. Ситуация еще в нескольких регионах вызывает тревогу у специалистов. В Тамбовской области, республиках Марий Эл, Карелии и Ивановской области прирост составил от 50 до 66%.

Серьезный рост заболеваемости зафиксирован в Ростовской, Иркутской и Новосибирской областях. Еще в среднем на 400 человек увеличилось число ВИЧ-инфицированных в Пермском крае и Московской области. В традиционно проблемном регионе – Свердловской области – число новых инфицированных не увеличилось.

Общее число зарегистрированных россиян с инфекцией, вызывающей СПИД, достигло более 1,22 миллиона человек (это – живые и уже умершие от СПИДа). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тысяч с ВИЧ.



Академик Покровский объясняет такой рост улучшением качества тестирования населения. Но основная причина в том, что меры профилактики, принимаемые властями, недостаточны.





"Правительство не уделяет достаточного внимания регионам, в которых ситуация еще не достигла критического уровня. Все силы направлены на борьбу с эпидемией в крупных городах, что в корне неверно, поскольку предотвратить проще, чем потом сражаться с очередной эпидемией", – сказал медик.

Он предложил увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ. Сейчас государство выделяет на эти цели в среднем около 20 миллиардов рублей в год, но этого недостаточно. Также, по мнению Покровского, в России еще не везде есть достаточная доступность презервативов, а население не получает необходимый объем информации о способах защиты от ВИЧ.



