Как победить СПИД
Согласно последним данным Центра СПИД, по числу инфицированных ВИЧ лидируют Чукотка и Тыва, там рост случае заболеваемости превысил 100%. Ситуация еще в нескольких регионах вызывает тревогу у специалистов. В Тамбовской области, республиках Марий Эл, Карелии и Ивановской области прирост составил от 50 до 66%.
Серьезный рост заболеваемости зафиксирован в Ростовской, Иркутской и Новосибирской областях. Еще в среднем на 400 человек увеличилось число ВИЧ-инфицированных в Пермском крае и Московской области. В традиционно проблемном регионе – Свердловской области – число новых инфицированных не увеличилось.
Общее число зарегистрированных россиян с инфекцией,
вызывающей СПИД, достигло более 1,22 миллиона человек (это – живые и уже умершие
от СПИДа). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тысяч с ВИЧ.
Академик Покровский объясняет такой рост улучшением качества тестирования населения. Но основная причина в том, что меры профилактики, принимаемые властями, недостаточны.
"Правительство не уделяет достаточного внимания регионам, в которых ситуация еще не достигла критического уровня. Все силы направлены на борьбу с эпидемией в крупных городах, что в корне неверно, поскольку предотвратить проще, чем потом сражаться с очередной эпидемией", – сказал медик.
Он предложил увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ. Сейчас государство выделяет на эти цели в среднем около 20 миллиардов рублей в год, но этого недостаточно. Также, по мнению Покровского, в России еще не везде есть достаточная доступность презервативов, а население не получает необходимый объем информации о способах защиты от ВИЧ.
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