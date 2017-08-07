Злоупотребление спиртным ведет к раку кожи

Спиртное на 11% увеличивает риск развития рака кожи, если выпивать ежедневно, говорится в новом медицинском исследовании. Ранее эксперты утверждали, что бокальчик красного уменьшает токсичность радиоактивного вещества при лечении онкологии.

"Учитывая высокую распространенность рака кожи и частоту употребления алкоголя, изменение поведения связанного с употреблением алкоголя может быть реальной помощью, которая может помочь значительно снизить развитие рака кожи. Это исследование является очень важным, потому что появилось несколько способов предотвратить рак кожи", – рассказала соавтор масштабного исследования дерматолог Эунйанг Чу из Брауновского университета.



В своем предыдущем исследовании эта же группа ученых смогла доказать, что бокал белого вина увеличивает риск развития меланомы на 13%. Как подчеркивается в опубликованной учеными научной работе, почти 4% случаев раковых заболеваний в мире возникли из-за увлечения спиртным. В том числе алкоголь провоцирует рак печени, поджелудочной железы, кишечника и груди. Исследователи объясняют это тем, что этанол может метаболизировать в ацетальдегид: соединение, которое повреждает ДНК.

В Британии женщина диагностировала у себя рак кожи через приложение pic.twitter.com/h2Xiq7PwEC 6 августа 2017 г.

Ранее сообщалось об исследовании, в ходе которого ученые давали различное количество красного вина 348 женщинам, проходящим курс радиотерапии после операции по удалению злокачественной опухоли. Оказалось, что токсичность радиоактивного вещества при поступлении через кожу у тех пациенток, которые не пили вина совсем, составила 38,4%, у тех, кто пил по полстакана в день, – 31,8% и всего 13,6% у тех, кто ежедневно употреблял по целому стакану красного вина.

Однако превышение дозы алкоголя имело противоположные последствия: степень токсического заражения резко увеличивалась до 35%. Таким образом, употребление небольшого количества вина в процессе облучения помогает значительно снизить поражение всего организма в целом и кожного покрова в частности. "Если вино предотвращает токсическое заражение и при этом не влияет на эффективность лечения, оно сможет увеличить терапевтический эффект раковым больным, не повышая риска возникновения серьезных побочных эффектов", – рассказал один из исследователей, сообщали ранее Dni.Ru.

В то же время, по словам онколога Екатерины Черновой, к развитию онкологии ведут курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, плохое питание. Кроме того, рак провоцируют наследственность, заражение вирусом папилломы человека, гепатитом В, С и другими канцерогенными инфекциями.

