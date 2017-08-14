Энергетики назвали первым шагом к кокаину

Ученые в который раз обнаружили доказательство того, что употребление энергетических напитков вредит здоровью. Так, американские исследователи считают, что употребление их молодыми людьми в будущем провоцирует наркотическую зависимость.

Специалисты из Мэрилендского университета изучили влияние энергетиков на молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет, передает Medical Xpress. Они обнаружили, что те из них, кто регулярно употреблял напитки с высоким содержанием сахара и кофеина на протяжении пяти лет, были гораздо больше склонны к кокаиновой зависимости, чем те, кто не употреблял их.

Кроме того, любители энергетиков чаще становились зависимы от алкоголя. По мнению авторов работы, эти выводы должны внушить беспокойство тем, кто увлекается напитками такого рода. Вместе с тем, ученые пока не обнаружили конкретный биологический механизм, вследствие которого склонность к энергетикам провоцирует наркотическую зависимость.

Исследователи также неоднократно приходили к тому, что злоупотребление спиртными напитками наносит значительный вред здоровью человека. Вместе с тем, в разумных количествах алкоголь может быть полезен.

Так, например, он способен снизить болезни, в особенности возникающие от сердечных причин, и всерьез уменьшать показатели общей смертности. В среднем для мужчин безопасной для здоровья дозой алкоголя является 14 "стандартов" в неделю и четыре "стандарта" в день. Для женщин – не больше семи и трех "стандартов" соответственно. "Стандартом" считается рюмка (45 миллилитров) крепкого алкоголя, бокал (150 миллилитров) сухого вина или кружка пива (360 миллилитров). При этом следует учитывать, что тем, кто не пьет в рабочие дни, "нагонять норму" в выходные противопоказано и попросту опасно для здоровья.