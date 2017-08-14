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Здоровье

Энергетики назвали первым шагом к кокаину

Фото: GLOBAL LOOK press/Romain Fellens
Ученые в который раз обнаружили доказательство того, что употребление энергетических напитков вредит здоровью. Так, американские исследователи считают, что употребление их молодыми людьми в будущем провоцирует наркотическую зависимость.
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Специалисты из Мэрилендского университета изучили влияние энергетиков на молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет, передает Medical Xpress. Они обнаружили, что те из них, кто регулярно употреблял напитки с высоким содержанием сахара и кофеина на протяжении пяти лет, были гораздо больше склонны к кокаиновой зависимости, чем те, кто не употреблял их.

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Кроме того, любители энергетиков чаще становились зависимы от алкоголя. По мнению авторов работы, эти выводы должны внушить беспокойство тем, кто увлекается напитками такого рода. Вместе с тем, ученые пока не обнаружили конкретный биологический механизм, вследствие которого склонность к энергетикам провоцирует наркотическую зависимость.

Исследователи также неоднократно приходили к тому, что злоупотребление спиртными напитками наносит значительный вред здоровью человека. Вместе с тем, в разумных количествах алкоголь может быть полезен.  

Так, например, он способен снизить болезни, в особенности возникающие от сердечных причин, и всерьез уменьшать показатели общей смертности. В среднем для мужчин безопасной для здоровья дозой алкоголя является 14 "стандартов" в неделю и четыре "стандарта" в день. Для женщин – не больше семи и трех "стандартов" соответственно. "Стандартом" считается рюмка (45 миллилитров) крепкого алкоголя, бокал (150 миллилитров) сухого вина или кружка пива (360 миллилитров). При этом следует учитывать, что тем, кто не пьет в рабочие дни, "нагонять норму" в выходные противопоказано и попросту опасно для здоровья.

Автор: Рудольф Великолепный14 августа 2017, 09:26

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