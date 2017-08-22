Открыт удивительный механизм восстановления печени

Международная группа ученых объявила об успешных опытах при разработке новых методов регенерации печени. Исследователи, в числе которых и российские специалисты, предлагают лечить поврежденный орган методом имплантации пациенту его же холангиоцитов.

Исследование провели специалисты из Центра регенеративной медицины в Эдинбурге, Массачусетского технологического института и Сколковского института науки и технологий. Их открытие поможет бороться с заболеваниями печени: например, с циррозом, сообщает пресс-служба СколТеха.

Печень – один из немногих органов, способный к регенерации. В случае повреждения или хронического заболевания основные его клетки – гепатоциты – способны регенерировать. Стимуляция этого процесса – острая проблема для врачей и исследователей, но детали этого механизма до сих пор были неясны.



Оказалось, что ткани печени могут восстанавливаться благодаря клеткам желчных каналов этого органа – холангиоцитам. Они выходят из желчных каналов и превращаются в клетки печени. Благодаря этому потенциал регенерации за счет холангиоцитов может быть выше, чем у механизма восстановления с помощью гепатоцитов.

Теперь ученые хотят научиться восстанавливать печень человека, поврежденную циррозом, с помощью имплантации пациенту его же холангиоцитов. По мнению международной группы исследователей, станет возможным излечение от таких считавшихся смертельными заболеваний, как цирроз печени.