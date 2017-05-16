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Общество

Россиян попросили остерегаться вспышки гепатита в Европе

Фото: Spencer Platt /Gettyimages.ru
Россиян, планирующих поездку в Европу, попросили учитывать вспышку заболеваемости гепатитом А в ряде стран ЕС. Отметим, что, согласно статистике, в процесс распространения инфекции активно вовлечены геи.
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Роспотребнадзор предупредил граждан России, что в период с июня 2016 года по 28 апреля 2017 года в Европейских странах зафиксировано 674 случая заболеваний гепатитом А, среди них 631 инфицированных мужского пола. "Сообщается, что в эпидемический процесс преимущественно вовлечены  мужчины, имеющие секс с мужчинами", – пояснили в пресс-службе ведомства.

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Отметим, что случаи заражения гепатитом А зафиксированы в 13 странах, среди них – Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Португалия и Швеция. Эпицентром заболеваемости стали Испания, Великобритания и Италия, передает РИА ФАН.

Российское ведомство просит граждан учитывать эту информацию "при планировании поездок". По данным Роспотребнадзора, европейские специалисты работают над локализацией и ликвидацией очага инфекции. В перечисленных странах проводятся специфические мероприятия, "в том числе вакцинация групп риска, лабораторные исследования, санитарно-просветительская работа".

Ранее в сентябре 2016 года 55 жителей Соединенных Штатов заразились гепатитом А после того, как выпили клубничный смузи из ягод, привезенных из Египта. Все они приобрели напиток в одном и том же ресторане. После этого случая в заведении более не закупают ингредиенты для коктейля в других странах.

Напомним, гепатит А – заболевание с длительным инкубационным периодом от 7 до 50 дней. У 80% взрослых гепатит А проявляется такими симптомами, как пожелтение белков глаз, кожи, тошнота, рвота, потеря аппетита, ощущение усталости и повышение температуры. Основным профилактическим средством против инфекции считается вакцинация.

Автор: Константин Улюкаев16 мая 2017, 11:57

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