Россиян попросили остерегаться вспышки гепатита в Европе

Россиян, планирующих поездку в Европу, попросили учитывать вспышку заболеваемости гепатитом А в ряде стран ЕС. Отметим, что, согласно статистике, в процесс распространения инфекции активно вовлечены геи.

Роспотребнадзор предупредил граждан России, что в период с июня 2016 года по 28 апреля 2017 года в Европейских странах зафиксировано 674 случая заболеваний гепатитом А, среди них 631 инфицированных мужского пола. "Сообщается, что в эпидемический процесс преимущественно вовлечены мужчины, имеющие секс с мужчинами", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что случаи заражения гепатитом А зафиксированы в 13 странах, среди них – Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Португалия и Швеция. Эпицентром заболеваемости стали Испания, Великобритания и Италия, передает РИА ФАН.

Российское ведомство просит граждан учитывать эту информацию "при планировании поездок". По данным Роспотребнадзора, европейские специалисты работают над локализацией и ликвидацией очага инфекции. В перечисленных странах проводятся специфические мероприятия, "в том числе вакцинация групп риска, лабораторные исследования, санитарно-просветительская работа".

Ранее в сентябре 2016 года 55 жителей Соединенных Штатов заразились гепатитом А после того, как выпили клубничный смузи из ягод, привезенных из Египта. Все они приобрели напиток в одном и том же ресторане. После этого случая в заведении более не закупают ингредиенты для коктейля в других странах.

самая опасная страна для туриста?

× тропические, где гепатит А;

✓ Швейцария, умираешь от грусти по возвращению домой, где не так красиво. — Рина (@ferdalangurin) 2 мая 2017 г.

Напомним, гепатит А – заболевание с длительным инкубационным периодом от 7 до 50 дней. У 80% взрослых гепатит А проявляется такими симптомами, как пожелтение белков глаз, кожи, тошнота, рвота, потеря аппетита, ощущение усталости и повышение температуры. Основным профилактическим средством против инфекции считается вакцинация.