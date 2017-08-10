Россиян предупредили о смертельной опасности маникюра

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте памятку о нормах проведения процедур по обработке ногтей на руках и ногах. Специалисты предупредили, что несоблюдение этих правил грозит различными заболеваниями.

"Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, что услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил", – сообщается на сайте ведомства. По словам специалистов, при проведении подобных процедур должны использоваться исключительно стерильные инструменты и различные дезинфицирующие средства, передает телеканал "360".

В противном случае во время педикюра или маникюра человек может заразиться различными инфекциями, грибковыми и иными заболеваниями. Более того, в ногтевых сервисах можно "подхватить" гепатит и даже ВИЧ – следовательно, проведение подобных процедур в нестерильном помещении смертельно опасно.

В связи с этим сотрудники ведомства настаивают на том, чтобы посетители салона обращали внимание на стерильность помещения ногтевого сервиса, добавили "Аргументы и Факты". В Роспотребнадзоре отметили, что влажная уборка должна проводиться не менее двух раз в день, инструменты для педикюра и маникюра после каждого клиента должны стерилизоваться, а ванны для ног и ванночки для рук должны подвергаться дезинфекции.

Макияж… маникюр… педикюр… эпиляция… Эээх!!! А в детстве - завязала БАНТИК на голове… и уже КРАСАВИЦА. — Максим Виноградов (@fluthempcupunk) 9 августа 2017 г.

"Сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны в соответствии с требованиями законодательства России проходить медицинские осмотры, иметь личные медицинские книжки", – добавили в пресс-службе ведомства. В заключение представители Роспотребнадзора отметили, что при оказании ногтевых услуг в домашних условиях обеспечить соблюдение санитарных требований непросто, поэтому "риски для потребителя значительно возрастают".

Иногда жалко девченок. Тратят тысячи рублей на косметику, делают маникюр, педикюр, укладки-завивки, реснички. А парни этого просто не видят�� — Иван Данилов (@buldozer_100) 10 августа 2017 г.

Напомним, ранее Dni.Ru опубликовали перечень советов о том, как стать звездой Instagram. Специалисты рекомендуют делать снимок ногтей сразу же после маникюра и публиковать его в социальных сетях. Также эксперты советуют имитировать наличие кавалера, делать побольше селфи и размещать в Сети эротичные фотографии.