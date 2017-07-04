Человеческие эмоции находятся под контролем микроорганизмов

Ученые объявили о связи между кишечной микрофлорой человека и его эмоциональностью. Для детального изучения влияния бактерий на мозг предстоит провести дополнительные исследования.

Связь между эмоциями, то есть работой человеческого мозга, и кишечной микрофлорой обнаружили исследователи из Калифорнийского университета в США. О своем открытии они сообщили в статье, опубликованной в Psychosomatic Medicine: Journal of Behavioral Medicine, сообщает RT.

Был изучен биологический материал двух десятков женщин в возрасте от 18 до 55 лет. По результатам анализов подопытные были условно разделены на две группы: тех, в чьих образцах преобладали бактерии рода Bacteroides и тех, у кого оказалось больше микроорганизмов рода Prevotella. У первой группы значительное количество бактерий Bacteroides оказалось прямо связано с увеличением серого вещества в префронтальной коре головного мозга и островковой доле, а также с увеличенным по сравнению со второй группой объемом гиппокампа, сообщают ученые.

У женщин, в образцах которых было обнаружено преобладание бактерий Prevotella, объем этих частей мозга был меньше. При этом у них оказалось больше связей между областями мозга, отвечающими за эмоции, внимание и обработку сенсорной информации.

"Кластер Prevotella был связан с различиями в областях эмоционального, внимания и сенсорной обработки. Эти результаты подтверждают концепцию взаимодействия мозга с микробиотами кишечника у здоровых людей", – сообщают о своем открытии авторы научной работы.

Чтобы уточнить особенности связи мозга и кишечной микрофлоры, ученым предстоит провести еще множество дополнительных исследований. Однако само наличие такой связи уже не вызывает сомнений.

