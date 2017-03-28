Карибский паразит "съел" туристке скальп

В 2011 году жительница Питтсбурга (США) Кристи Барбер, отдыхая на Карибах, заразилась плотоядным паразитом. Ее жизнь превратилась в кошмар. За прошедшие шесть лет паразит буквально съел кожу на ее голове.

Теперь 41-летняя женщина вынуждена через интернет просить материальную помощь на очередную операцию, чтобы избавиться от страшного недуга. Сейчас верхняя часть головы Кристи выглядит так, будто бы с нее сняли скальп.

Все эти годы у женщины жутко болит голова. Из-за болезни ей пришлось уволиться, но врачи пока не могут помочь несчастной. Она выглядит настолько страшно, что вынуждена находиться дома, сообщает Metro.

Медики делают все возможное, чтобы избавить Кристи от паразита. Так, после возвращения с островов у нее удалили волосяную кисту. Однако опухоли и язвы появлялись на голове вновь.

В итоге вся кожа с макушки исчезла, и ей пришлось носить парик. Кроме того, различные образования появились у женщины на шее и спине. Дорогостоящее лечение разорило семью, и теперь Кристи надеется на помощь неравнодушных людей, чтобы сделать очередную операцию.

Напомним, в начале 2016 года в США было зафиксировано рекордное количество случаев заражения болезнью Лайма – 300 тысяч человек. Популяция клещей-вредителей, переносчиков бактерий, выросла настолько, что от недуга пострадали жители более половины муниципальных образований в стране.

За последние 20 лет количество случаев заражения болезнью Лайма увеличилось втрое. К сожалению, вакцины, предохраняющей от заболевания, пока не существует.