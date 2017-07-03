Российские медики научились возвращать людей с того света

Российские ученые объявили о первых положительных результатах исследований, длящихся вот уже два года. Им удалось вернуть сознание нескольким пациентам, находившимся в коме.

Метод выведения из комы авторства российских ученых уже дал первые положительные результаты. По словам авторов, он эффективен даже в отношении пациентов, которым до вегетативного состояния остался буквально один шаг. Как сообщили в научном центре неврологии (ФГБНУ НЦН), исследования, которые длятся вот уже два года, планируется завершить в 2019 году, пишет газета "Известия".

"Кома — это отсутствие реакции человека на какие-либо внешние раздражители. Любая кома заканчивается через две–четыре недели после своего начала несколькими состояниями. Лучший случай — переход в ясное сознание. Менее хороший вариант — переход в состояние минимального сознания, которое, в свою очередь, делится на минимальное сознание "плюс" (ближе к ясному сознанию) и "минус" – чуть ближе к вегетативному состоянию. Третье состояние выхода из комы — вегетативное. Есть и четвертое — смерть", — напомнил директор научного центра неврологии академик Михаил Пирадов.

Пациентов, находящихся в вегетативном состоянии и состоянии минимального сознания, с каждым годом становится всё больше, добавил академик. Кроме прочих факторов, в этом немалая заслуга реаниматологов. Но система ухода за тяжелыми больными затратна во всех смыслах.

Метод, который разрабатывают специалисты ФГБНУ НЦН, простыми словами можно описать как стимуляцию коры головного мозга электромагнитными импульсами. Исследования, что проводятся россиянами совместно с Миланским университетом и Гарвардской медицинской школой, уже дали первые положительные результаты.

"Изучая больных, находящихся в разных посткоматозных состояниях, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, мы можем видеть, какие области мозга пробуждаются раньше всего, когда человек становится не только бодрствующим, но у него появляется и сознание. Мы пытаемся сейчас найти ту область мозга, которая первой восстанавливается и обуславливает наличие сознания без какого-либо воздействия извне. Этого пока никто в мире не смог сделать, тем важнее и интереснее данная задача", – пояснил Михаил Пирадов.

Зарубежная статистика говорит, что число пациентов в таких состояниях составляет от 0,2 до 6,1 на 100 тыс. человек. В России подобный учет не ведется. После выписки из стационара все заботы о таких пациентах как правило ложатся на плечи родственников.

