Королева красоты побрезговала темнокожими детьми с ВИЧ

"Мисс ЮАР" Деми-Ли Нел-Петерс попала под шквал обвинений в расизме. Гнев обывателей вызвало то, что на благотворительной акции в Йоханнесбурге 22-летняя красавица в перчатках раздавала еду ВИЧ-инфицированным детям.

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