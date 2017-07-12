Королева красоты побрезговала темнокожими детьми с ВИЧ
Интернет-пользователи разразились гневными тирадами. В основном девушку обвиняют в брезгливости: мол, не хочет голыми руками трогать темнокожих детей.
"Я хочу прояснить кое-что. Все волонтеры были в перчатках. Нам сказали, что так нужно делать во время работы с едой, которую мы раздавали детям", – попыталась оправдаться самая красивая девушка Южной Африки, пишет Daily Mail.
Однако обитателей соцсетей ее объяснения не интересуют. Уже запущен хештег #MissSAChallenge: им обозначают фотографии, где показано, как повседневные вещи можно делать в перчатках.
I hear this lady is @Official_MissSA, can anyone explain why is she feeding BLACK kids with latex gloves? @Julius_S_Malema @CellC pic.twitter.com/UrXlfnmWnA— Patsi wa Maroteng II (@PatsiPhala) 6 июля 2017 г.
Деми-Ли Нел-Петерс пришлось записать видеопокаяние. В нем королева красоты снова заверила общественность, что надела перчатки исключительно из гигиенических соображений.
To everyone asking about the gloves, I truly hope that you'll hear my heart and understand that it came from a place of wanting to do good. pic.twitter.com/Pl5amM2gEM— Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) 5 июля 2017 г.
"Для меня мораль сегодняшней истории состоит в том, что 300 детей получили теплый обед – с перчатками или без них. Я немного грущу, что мои намерения были совершенно ошибочно поняты, и я могу только извиниться, если кого-то обидела", – заключила девушка.
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